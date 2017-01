Caxias do Sul Basquete tenta mudar sua realidade dentro do NBB 9

Vida nova? 07/01/2017 | 06h10 Atualizada em

O Caxias do Sul Basquete/Banrisul recebe o Vasco neste sábado, às 17h, no ginásio do Vascão, abrindo uma sequência de quatro jogos em casa pelo NBB 9. E, mesmo com duelos complicados pela frente — o time encara também Pinheiros, Brasília e Minas —, talvez seja uma das últimas chances de engrenar na competição e tentar se livrar do rebaixamento. Os ingressos custam R$ 20.

Mesmo que o Vasco ainda oscile no NBB, trata-se de um time que gera grandes expectativas pelas contratações. Além disso, a troca de treinador mudou o ânimo da equipe carioca. Ou seja, será um adversário complicado, ainda mais para quem está em má fase.

— O Vasco é uma equipe muito forte. Sabemos que será uma partida difícil e a nossa fase não é boa. Agora que virou o ano, estamos tentando arrumar o time de uma forma melhor e vamos ter que dar o máximo — acredita o ala Douglinhas.

O Caxias tem feito boas apresentações no NBB, mas ainda enfrenta problemas com a inconstância nos jogos e o acúmulo de derrotas.

— O jogo passa muito pela parte psicológica e ainda estamos pecando nisso. Mas precisamos estar bem para superar tudo isso — afirma o ala Diego.

O Caxias Basquete quer vida nova no novo ano. Uma vitória neste sábado, contra o Vasco, pode dar a moral que o time precisa para enfim embalar no NBB em jogos fundamentais na briga contra a degola.