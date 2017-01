Caxias demora para entrar no jogo e é derrotado no retorno à elite gaúcha

Gauchão 30/01/2017 | 22h07 Atualizada em

O retorno do Caxias à elite do Gauchão não foi que o torcedor grená esperava. O time do técnico Luiz Carlos Winck foi derrotado pelo Novo Hamburgo, por 1 a 0, nesta segunda-feira, no Estádio do Vale. O gol da partida foi marcado por João Paulo, em cobrança de pênalti, aos 21 do primeiro tempo. A equipe grená até equilibrou o jogo no segundo tempo, mas insuficiente para reverter a primeira derrota.

O Novo Hamburgo teve mais intensidade no primeiro tempo. Explorando a velocidade nas costas da defesa do Caxias, criou as primeiras oportunidades. Aos cinco, Branquinho recebeu a bola na área e bateu para boa defesa de Marcelo Pitol. No rebote, o centroavante João Paulo chutou em cima do goleiro grená.

Aos 13, Branquinho recebeu, sozinho, na área e chutou para fora. O volume do time do Vale dos Sinos era maior. Aos 20, Preto lançou nas costas de Edson Borges e Jardel saiu na cara de Pitol. O goleiro errou o tempo de saída do gol e derrubou o adversário. Pênalti. João Paulo cobrou e abriu o placar para o Nóia: 1 a 0.

O Caxias só começou a jogar quando o Novo Hamburgo perdeu ritmo. Aos 38, Gilmar recebeu na área e fez a parede para Júlio César. O atacante chutou em cima da marcação e perdeu a primeira boa chance grená.

Aos 43, a melhor chance do Caxias. Após falta na intermediária, Wagner cobrou rápido e Júlio César saiu sozinho contra o goleiro. Ele bateu para fora.

Na volta do intervalo, o Caxias voltou com mais disposição e dominando o jogo. Entretanto, o time do Vale dos Sinos teve a melhor chance. João Paulo recebeu na área e fez a parede para Branquinho bater. Pitol fez um milagre.

A resposta grená foi aos 14. Reis cruzou, Júlio César cortou o defensor e bateu firme. Matheus fez o milagre para o Novo Hamburgo, com o pé. Aos 22, o Nóia perdeu mais um gol. João Paulo bateu da entrada da área e para fora.

Sem muita reação, o Caxias trabalhou muito a bola, mas não conseguiu chegar com efetividade contra o gol do Novo Hamburgo. Assim, o time da casa pode administrar melhor a partida. Para piorar, Elyeser sentiu cãimbras aos 39 do segundo tempo e retornou no sacrifício. E justamente ele teve a oportunidade aos 44. Ele recebeu sozinho, na frente da área, e chutou fraco para defesa do goleiro. Fim de jogo, 1 a 0 para o time do Vale.