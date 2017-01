Caxias Basquete faz grande segundo tempo, mas acaba perdendo para o Pinheiros

Quase! 11/01/2017 | 22h20 Atualizada em

Ala/pivô Arthur foi o grande nome da partida, no ginásio do Vascão Foto: Felipe Nyland / Agencia RBS

Com grande atuação no segundo tempo, o Caxias do Sul Basquete/Banrisul ficou próximo da terceira vitória, mas acabou cedendo espaço e foi derrotado pelo Pinheiros, por 99 a 93, pelo NBB 9. O jogo também foi marcado por várias decisões contestáveis da arbitragem e que pesaram a favor dos paulistas. Com isso, a equipe do técnico Rodrigo Barbosa encerra o primeiro turno da competição com apenas dois triunfos conquistados e briga contra o rebaixamento

O destaque da equipe caxiense foi o ala/pivô Arthur, com 32 pontos no jogo. Pelo lado paulista, o pivô Ansaloni, que marcou 22, e o ala Holloway, com 21, foram os destaques.

O Pinheiros iniciou melhor a partida. Com muita velocidade nos passes, a equipe usou os alas Renan e Gemerson, com bom aproveitamento de três pontos, para abrir 12 a 3 nos primeiros três minutos. Por sua vez, o Caxias Basquete insistiu em arremessos de longa distância e sem efetividade. Na segunda parte do período, o técnico Rodrigo Barbosa colocou o armador Fred em quadra e o time conseguiu esboçar uma reação. Insuficiente para se aproximar no marcador. Fim de primeiro quarto: 30 a 19 para os paulistas.

Para o segundo quarto, Rodrigo Barbosa colocou o ala Rafael Stabile marcar o norte-americano Holloway e surtiu efeito. O Caxias Basquete voltou melhor e diminuiu a vantagem paulista para seis pontos. Entretanto, treinador optou por não fez alterações no período inteiro, o que resultou em um cansaço do time caxiense. Assim, o Pinheiros retomou o controle da partida, abriu boa vantagem e fechou o primeiro tempo vencendo por 48 a 35.

A volta do intervalo se viu um jogo parelho. Poucos erros dos dois lados e um Caxias Basquete mais agressivo em busca da reação. Com maior volume, a equipe caxiense chegou a reduzir a vantagem para dois pontos e trouxe a torcida para jogar junto. O ala Arthur foi o grande nome do quarto, com 94% de acerto nas suas tentativas. Ele marcou 16 pontos. Fim do período, 73 a 69 para o Pinheiros.

E no último o quarto, o Caxias Basquete seguiu melhor. Marcou forte o time paulista e virou o placar nos primeiros dois minutos, chegando abrir quatro pontos no marcador. Melhor no jogo, a vitória parecia na mão da equipe caxiense. Entretanto, começou uma sequência de faltas em favor do Pinheiros, muitas contestáveis, e que pesaram para a virada dos paulistas. Fim de jogo, 99 a 93 e muitas vaias ao trio de arbitragem.