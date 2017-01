Caxias Basquete controla adversário e conquista sua terceira vitória na liga

NBB 9 28/01/2017 | 19h02 Atualizada em

A boa produção que o Caxias do Sul Basquete/Banrisul vem apresentando em 2017 trouxe mais um resultado positivo. Desta vez, a equipe superou o Minas, por 66 a 52, na tarde de sábado, no Ginásio do Vascão, pelo NBB 9. Com a terceira vitória na competição, o time do técnico Rodrigo Barbosa deixa a lanterna.

O destaque da partida foi o pivô Marcão com um duplo-duplo. Ele marcou 14 pontos e pegou 11 rebotes. O ala Arthur fez 15. Além da dupla, os alas Diego e Rafael Stabile superaram a pontuação de dois dígitos, marcaram 10 cada um. Do lado mineiro, Mainard foi o destaque e cestinha do jogo com 17 pontos.

O jogo começou naquilo que foi a tendência do primeiro tempo: excesso de erros ofensivos, de ambos os lados. O Minas até errou menos e chegou abrir 5 a 0. Com o Caxias Basquete muito desatento, os mineiros chegaram abrir oito pontos de vantagem no marcador, com 12 a 4. A equipe do técnico Rodrigo Barbosa só entrou na partida quando ele colocou o armador Fred e o ala Stabile na partida. Com eles, a diferença reduziu aos poucos, mas foram os visitantes que terminaram na frente com 14 a 13.

O segundo quarto foi ainda mais fraco para o Minas. O time marcou apenas seis pontos, nos 10 minutos disputados. Bom para o Caxias Basquete que soube aproveitar sua força defensiva e explorar os contra-ataques para virar o jogo e abrir vantagem, liderados por Marcão, que fez seis pontos, e a dupla Fred e Arthur, cada um com quatro. Assim, o primeiro tempo encerrou em 31 a 20 para o time caxiense.

E a volta do intervalo seguiu com o Caxias Basquete muito bem no jogo. Marcando muito e rodando a bola para aproveitar bem cada ataque, o time de Rodrigo Barbosa seguiu controlando a vantagem no placar. Muito, também, pelo excesso de erros Minas. Marcão foi soberano no garrafão ofensivo e o destaque do período com sete pontos. Fim do terceiro quarto e a vantagem do Caxias aumentou: 49 a 31.

E como não poderia ser diferente, no período final o Minas seguiu errando e o Caxias Basquete administrando e atacando nas falhas do adversário. Mas em dois minutos de bobeira, os mineiros conseguiram buscar pontos. Reduziram a vantagem de 20 para 13 pontos. Mesmo com a pressão adversária, o time caxiense conseguiu manter-se bem no jogo. Com cinco pontos, no último minuto, o ala Diego barrou qualquer chance de recuperação do adversário. Fim de partida, 66 a 52 para o time caxiense.