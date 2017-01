Caxias Basquete contrata pivô Nandão para disputa do segundo turno do NBB 9

Cara nova 18/01/2017 | 13h27 Atualizada em

O Caixas do Sul Basquete/Banrisul retomou os treinamentos, para o segundo turno do NBB 9, com uma novidade. O pivô Nandão, de 26 anos e 2m de altura, foi contratado na última semana. O jogador estava no Guarani-VA, durante o Campeonato Gaúcho. Ele, também, já defendeu o Bauru na Liga de Desenvolvimento de Basquete (LDB), onde foi campeão em 2012, e no NBB 2012/2013.

— A minha expectativa é a melhor possível. Quero somar qualidade para a equipe. Espero contribuir com o meu jeito de jogar — destacou o atleta.

O Caxias Basquete estreia no segundo turno da competição no dia 26, contra o Brasília. No dia 28, o adversário será o Minas. Ambos os jogos no Ginásio do Vascão. A equipe caxiense é a 14ª colocada, com apenas uma vitória na atual temporada do NBB.