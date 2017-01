Caxias Basquete comercializa ingressos antecipados para duelos contra Brasília e Minas

Próximos desafios 23/01/2017 | 19h50 Atualizada em

São confrontos difíceis e muito importantes na tentativa de recuperação no campeonato. Lanterna do NBB com 17 pontos, o Caxias do Sul Basquete/Banrisul terá dois jogos na sequência esta semana no Ginásio Vascão. Primeiro, a equipe de Rodrigo Barbosa recebe o Brasília, às 20h05min de quinta-feira. Sábado, o jogo é diante do Minas, às 17h.

A direção do clube faz promoção na compra casada e antecipada para os confrontos. O torcedor que adquirir os dois bilhetes, nas lojas Croasonho, paga R$ 10 cada.