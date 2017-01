Bento Vôlei vence e entra na briga pela classificação aos playoffs

Superliga Masculina 08/01/2017 | 15h11 Atualizada em

Bento Vôlei, do central Zé Ricardo (13), conseguiu a vitória no Tie-break Foto: Enio Bianchetti / Bento Vôlei/Divulgação

O Bento Vôlei/ Isabela iniciou o ano com vitória sobre o Minas. Jogando em Bento Gonçalves, o time do técnico Paulão venceu os mineiros por 3 sets a 2. Com o resultado, a equipe serrana está na 9ª colocação da Superliga Masculina de Vôlei e a dois pontos da zona de classificação aos playoffs.

O Bento Vôlei saiu na frente, em um set equilibrado, a equipe venceu por 25/22. No segundo, os mineiros superaram com facilidade 25/15. No terceiro, o Minas virou o jogo vencendo por 25/23. A equipe serrana empatou, vencendo o quarto período por 25/21. E no Tie-break, o time do técnico Paulão decretou a vitória na partida com parcial de 15/13.

— Vou creditar a vitória para a atitude do time, estávamos atrás no placar e conseguimos reverter o resultado. Valeu a pena o treinamento, valeu trabalhar mais de manhã e tarde. Precisamos ter essa atitude, de querer sempre cada vez mais — destacou Paulão.

O próximo compromisso do Bento Vôlei será no dia 14, contra o São Bernardo, fora de casa.