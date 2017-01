Bento Vôlei vence a primeira fora de casa

Superliga 15/01/2017 | 14h18 Atualizada em

O Bento Vôlei/Isabela conquistou sua primeira vitória como visitante na Superliga Masculina de Vôlei. O time do técnico Paulão superou o São Bernardo por 3 sets a 0 e está na 9ª colocação, com 15 pontos. Um ponto atrás do Juiz de Fora, que é o oitavo com 16.

O jogo começou equilibrado. As equipes mantiveram a igualdade no placar até o décimo ponto. Após, o Bento Vôlei embalou e fechou em 25/18. O segundo período seguiu o mesmo roteiro, empatado até a metade do set. Com dois pontos de saque do levantador Sandro, a equipe serrana assumiu a frente no marcador e fechou em 25/21. O último set foi o mais equilibrado da partida e o time do técnico Paulão fechou em 28/26.

— Foi uma vitória para consolidar o nosso crescimento técnico, tático e emocional. Fico muito feliz com essa atitude de sempre querer algo a mais — destacou o técnico Paulão.

Esta foi a segunda vitória, em dois jogos, do Bento Vôlei em 2017. O próximo compromisso da equipe serrana é contra o Montes Claros, no dia 28, também fora de casa.