Atacante Wellington é apresentado pelo Caxias

Cara nova 16/01/2017 | 20h05 Atualizada em

A direção grená apresentou oficialmente o atacante Wellington Melo, nesta segunda. O jogador de 23 anos estava treinando com o grupo de atletas desde o mês de dezembro, mas o nome só apareceu no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF na última semana. Esta será a primeira experiência do atleta no futebol gaúcho.

— Acredito que todos os campeonatos são complicados. Vamos encontrar equipes difíceis. Nosso time está se formando bastante compactado. Acredito que faremos um grande Gauchão — destacou o atleta.

Nos primeiros trabalhos, ele vem sendo utilizado como uma espécie de ponteiro no sistema 4-1-4-1 do técnico Luiz Carlos Winck. Fato que agrada ao atacante.

— É a melhor formação. Eu fico mais à vontade para jogar, mesmo com a responsabilidade de marcar — disse Wellington.

Com a apresentação do atacante, o único atleta que ainda não está regularizado é o meia Wagner, que não teve o contrato publicado no BID.