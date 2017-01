Atacante Nicolas tem lesão confirmada e desfalcará o Caxias nas primeiras rodadas do Gauchão

Problema para Winck 20/01/2017 | 20h08 Atualizada em

Jogador teve constatada lesão no joelho esquerdo

Jogador teve constatada lesão no joelho esquerdo

O atacante Nicolas teve confirmada uma lesão no menisco do joelho esquerdo. Ele passará por procedimento cirúrgico na próxima terça-feira e desfalcará o Caxias por até 20 dias. Assim, ficará de fora das três primeiras rodadas do Gauchão.

A estreia grená será diante do Novo Hamburgo, dia 30, às 20h15min, no Estádio do Vale. O atacante também não enfrenta o Grêmio, em 5 de fevereiro, e o Inter, dia 11. Nicolas havia conquistado a titularidade nos dois últimos amistosos da equipe.

Sem ele, a tendência é que o atacante Reginaldo Jr. volte a estar entre os 11 iniciais. Outras duas possibilidades são o meia-atacante Reis e o atacante Wellington Melo, que voltou aos treinos sexta-feira, após se recuperar de uma lesão na coxa.

Já o zagueiro Edson Borges e o centroavante Gilmar estão se recuperando de desconfortos musculares e devem retornar às atividades com o grupo na próxima segunda-feira.