Atacante Mailson é emprestado pelo Juventude para o CRB-AL

Outra saída 05/01/2017 | 17h22 Atualizada em

Destaque do Juventude no Gauchão de 2016 até sofrer uma fratura no rosto, o atacante Mailson não vai disputar o Estadual de 2017. Ele estava emprestado ao Paysandu, do Pará, e agora vai jogar também por empréstimo no CRB, de Alagoas.



Com isso, é o quarto jogador que o Juventude empresta em 2017. Os outros três foram o goleiro Elias (Chapecoense), o volante Vacaria (Fortaleza) e o lateral Duda (Inter de Lages).



Por enquanto, o técnico Paulo César Parente conta com seis atacantes no grupo do Ju para 2017: Dieguinho, Caion, Tadeu, Dionas Bruno, Caprini e Jeferson (base). A ideia é contratar mais um jogador de velocidade para o setor.