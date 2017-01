Apahand voltará a disputar a Liga Nacional de handebol feminino em 2017

Retomada 19/01/2017 | 17h09 Atualizada em

O handebol feminino do Rio Grande do Sul voltará a ter uma equipe na elite da modalidade em 2017. O técnico Gabriel Citton retornou ao comando da equipe principal da Apahand/UCS e já projeta recolocar o grupo entre os melhores do país na temporada.

Com passagens pelas seleções brasileiras de base, Citton comandou o time caxiense de 1997 a 2012 e sonha com a disputa da Liga Nacional, que deve começar em julho.



— Estamos em conversas com patrocinadores e atletas tentando viabilizar o projeto. Até o final de janeiro espero ter algo bem encaminhado e até março fechar o grupo — garantiu o treinador.

A Liga deste ano terá início antecipado por conta do Mundial feminino de handebol, em dezembro. A fórmula de disputa da competição ainda não foi definida.