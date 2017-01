AO VIVO: acompanhe Juventude x Brasil-Pe

Gauchão 2017 29/01/2017 | 19h25 Atualizada em

Na primeira rodada do Gauchão 2017, uma prévia da Série B. Juventude e Brasil-Pe estreiam na competição estadual, no Estádio Alfredo Jaconi, e medem forças pela primeira vez na temporada. O dia também marca a estreia oficial de Paulo César Parente como técnico do alviverde.

– Vai ser uma experiência ao mesmo tempo nova e especial. Trabalhei muito para chegar neste momento, mas sabemos que vamos enfrentar uma equipe muito competitiva. Estamos prontos para encarar esse desafio – afirma PC.



