Pela vitória 28/01/2017 | 16h55 Atualizada em

O Caxias do Sul Basquete/Banrisul tem uma nova oportunidade para buscar um resultado positivo dentro do Ginásio do Vascão. Neste sábado, a equipe caxiense recebe o Minas, às 17h, pelo NBB 9.

O Caxias Basquete segue na lanterna da competição, com duas vitórias. Clique na imagem abaixo para acompanhar a partida.

Foto: Pioneiro