O Caxias do Sul Basquete/Banrisul recebe o Brasília no Ginásio do Vascão, nesta quinta-feira, às 20h. Esta é a segunda partida da equipe caxiense pelo segundo turno da competição.

O Caxias Basquete é o lanterna da competição com apenas duas vitórias. Precisa fazer valer o mando de quadra para sair da zona de rebaixamento. Clique na imagem abaixo para acompanhar o minuto a minuto da partida.

