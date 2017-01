NBB 9 07/01/2017 | 16h55 Atualizada em

Com uma vitória em 13 confrontos pelo NBB 9, o Caxias do Sul Basquete/Banrisul tem outro duelo complicado na competição. Nesta tarde, a equipe caxiense recebe o Vasco, 17h, no Ginásio do Vascão.



O time do técnico Rodrigo Barbosa quer mudar de ares em 2017 e conquistar a sua segunda vitória na competição. Acompanhe o minuto a minuto clicando na imagem abaixo:



Foto: Divulgação