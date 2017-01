NBB 9 11/01/2017 | 19h58 Atualizada em

O Caxias do Sul Basquete/Banrisul tenta engrenar no NBB 9. Após a vitória sobre o Vasco, a equipe comandada pelo técnico Rodrigo Barbosa recebe o Pinheiros, às 20h05min, no Ginásio do Vascão.

A equipe busca sua terceira vitória na competição, mas os paulistas estão muito bem no campeonato. Outra pedreira para o Caxias Basquete. Acompanhe o minuto a minuto clicando na imagem abaixo:

Foto: Reprodução