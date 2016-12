Zulu, Paulo Matos, Ícaro e outras novidades nos serranos da Divisão de Acesso

Futebol da Serra 22/12/2016 | 14h50 Atualizada em

Antes das festas de final de ano, Esportivo, Brasil-Fa e Glória anunciaram várias novidades para a temporada de 2017. Os três clubes serranos que vão disputar a Divisão de Acesso, a partir de 3 de março, prometem entrar fortes na briga para voltarem à elite do futebol gaúcho em 2018. O indicativo de que isso pode virar realidade está nas contratações.



Em Bento Gonçalves, o Esportivo anunciou atletas conhecidos, como o centroavante Zulu, ex-Juventude, e o zagueiro Fernando Cardozo, ex-Brasil-Pe, e manteve jogadores importantes, como o volante Douglas T-Rex e o lateral-direito Douglas Tuchê. O time vai ser comandado pelo experiente técnico Badico.



Em Farroupilha, o Brasil-Fa apresentou na quarta-feira o técnico Paulo Matos, que trabalhou nos últimos anos como dirigente em clubes no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. A comissão técnica ainda não está completamente formada. A partir dessa composição, começam as negociações para a busca de reforços.



Em Vacaria, os trabalhos também estão adiantados assim como em Bento. O técnico do Glória é Abel Ribeiro e vários reforços já foram anunciados, como o zagueiro Ícaro, ex-Caxias, o volante Rudiero, ex-Caxias e Passo Fundo, e o meia Matheus Leiria, ex-base do Fluminense e que estava na Dinamarca.