Técnico Winck só contará com todos os reforços do Caxias em janeiro

A comissão técnica do Caxias quer melhorar o condicionamento físico de alguns atletas. Por isso, fez uma planejamento para não utilizar aqueles jogadores que chegaram por último ao Estádio Centenário antes de janeiro. São eles: o centroavante Gilmar, o atacante Wellington Melo e o meia Wagner, além do centroavante Jajá, que faz um trabalho especial. Entretanto, há possibilidade de mudança neste planejamento para o jogo-treino com o Sindicato dos Atletas, quarta-feira, na Marcopolo.

Gilmar estava no futebol da Malásia e apresenta boas condições físicas. Pode ser uma novidade para o segundo teste da pré-temporada. Assim como Wellington, que atuou na Copa Paulista pela Ferroviária e ficou pouco tempo parado.

Por outro lado, o meia Wagner, que atuou apenas 39 minutos no segundo semestre e deixou o Santa Cruz-PE em novembro, só deve ficar à disposição em janeiro. O mesmo ocorre com Jajá. Por mais que ele tenha se apresentado antes do grupo de jogadores, a comissão técnica entende que o centroavante ainda precisa perder peso.

O zagueiro Edson Borges estava nesta lista de atletas que não aturariam. No entanto, como Leomar acabou sentindo um desconforto muscular, ele teve esse processo adiantado e jogou no primeiro teste.

Como a semana é curta, devido às festas de fim de ano, e há este quadro de atletas ainda em busca do melhor condicionamento, o técnico Luiz Carlos Winck não deve mudar muito as duas formações para o segundo teste. Time completo, só para os amistosos do próximo ano.