Pará quer uma temporada ainda melhor para o Juventude em 2017 

Metas de Ano-Novo 24/12/2016 | 06h09 Atualizada em

Lateral-esquerdo Pará será uma das referências técnicas do Juventude no início da próxima temporada

Lateral-esquerdo Pará será uma das referências técnicas do Juventude no início da próxima temporada Foto: Diogo Sallaberry / Agencia RBS

Ele foi uma das afirmações da atual temporada. Chegou para suprir uma carência que vinha de alguns anos e logo de cara mostrou eficiência. Dono da lateral esquerda e uma referência técnica do Juventude, Pará renovou contrato por mais uma temporada e agora quer aproveitar os dias de folga com a família, para retornar com força total em 2017.

— É uma folga de alguns dias, mas não uma folga total porque precisamos continuar fazendo alguma coisa. Os dias que treinamos até aqui foram bem pegados, de uma pré-temporada forte, com a mudança da comissão técnica. Os que chegaram vieram com o mesmo espírito de quem saiu. Agora é manter e voltar no ano que vem para iniciar bem o Gauchão e a Copa do Brasil, que iniciará antes — destaca o jogador.

Nos bastidores, o interesse do Inter de Antônio Carlos Zago em Pará ainda é mera especulação. Homem de confiança do treinador em 2016, o lateral prefere manter o foco no Estádio Alfredo Jaconi e nos desafios que estão por vir. O retorno à Série B é o principal deles. Mas ele também quer títulos:

— A responsabilidade sempre aumenta. Para nós, é melhor ainda. A gente quer isso. Queremos ser cobrados. O ano que se encerra foi muito bom, com grandes conquistas: fomos longe na Copa do Brasil, chegamos à final do Gauchão e alcançamos nosso maior objetivo que era o acesso. Em 2017, temos pelo menos 50 jogos e precisaremos trabalhar forte, concentrar mais e procurar objetivos ainda maiores. Quem sabe, ser campeão estadual e chegar à Série A?

Com as saídas de Roberson e Elias, o lateral passa a ser uma das principais referências da equipe. Um dos jogadores que mais concede entrevistas e fala em nome do grupo durante o período de competições, Pará prefere dividir o peso da liderança com todo o grupo e acredita que o ano de 2017 pode ser muito positivo.

— A responsabilidade é dividida entre outros. Wallacer, Klaus, Anderson Marques, Ruan, Vacaria e Wanderson também ajudaram muito neste sentido. O Hugo volta agora também com a sua experiência. A minha responsabilidade sempre vou procurar puxar ainda mais porque é o meu perfil, por ser mais experiente e assim ajudar aos mais novos. Foi como conseguimos as grandes conquistas neste ano e acredito que seja possível repetir da mesma forma em 2017 – destaca o lateral.