Juventude não confirma negócio, mas zagueiro Klaus deve ser emprestado para o Inter

Para 2017 26/12/2016 | 06h10

Mais um jovem destaque revelado pelo Juventude em 2016 está muito perto de deixar o Estádio Alfredo Jaconi. Prestes a completar 23 anos (faz aniversário em 11 de janeiro), Willian Klaus está sendo disputado por dois grandes clubes do futebol brasileiro: Inter e Cruzeiro. Ex-técnico alviverde, Antônio Carlos Zago pediu a contratação do jovem defensor para a direção colorada. Porém, o presidente do Ju, Roberto Tonietto, mantém a cautela e garante que não há nada definido:



— O Zago sempre externou para nós que o Klaus é um ótimo zagueiro e que teria espaço em qualquer time que ele treinasse. Mas, até o momento, são só especulações. Creio que o contato do Inter conosco será após o dia 1º de janeiro. Quanto ao Cruzeiro, houve um início de conversa no final de novembro, mas ainda não evoluiu.



Por outro lado, o dirigente sabe que a permanência de Klaus no Jaconi em 2017 é praticamente inviável pela projeção dele. São duas possibilidades de negociação: venda ou empréstimo. Com o Inter, o modelo seria o mesmo adotado em relação ao goleiro Elias com a Chapecoense.



— Empréstimo para clubes maiores valoriza o atleta para uma negociação futura mais rentável para o Juventude. Também estamos preparando o clube para efetuar venda de atletas com valores bem mais expressivos do que vinham acontecendo antes — explica Tonietto.



Caso se confirme a saída de Klaus, o clube ficaria com três zagueiros em condições iguais de disputa por duas vagas no time titular do técnico Paulo César Parente: o experiente Anderson Marques, 33 anos, Micael, 30, e Ruan Renato, também prestes a completar 23 anos (aniversário dia 14 de janeiro).



Incorporado aos profissionais e capitão da equipe sub-20 que foi treinada por PC durante a temporada de 2016, o jovem Vinícius, 20, deve ganhar mais espaço no grupo a partir de agora. Por isso, a ideia inicial não seria contratar outro zagueiro.