Jovem jogador do Juventude FA morre vítima de câncer

Luto no esporte 31/12/2016 | 15h29 Atualizada em

Aos 21 anos, o jovem center do Juventude Futebol Americano Patrik Fabian Leite não resistiu a um câncer no estômago contra o qual lutava nos últimos dois meses e faleceu na noite de sexta-feira. Patrik, que era natural de Sananduva e morava no distrito de Fazenda Souza, em Caxias, foi campeão gaúcho de 2015 pelo Juventude FA.

A despedida para amigos e familiares iniciou na capela mortuária de Fazenda Souza e segue na tarde deste sábado no Memorial Crematório São José, em Caxias do Sul, com cerimônia a partir das 17h.

A morte do center — jogador de linha ofensiva cuja principal função é lançar a bola para o quarterback no início de cada jogada — comoveu especialmente a comunidade de futebol americano brasileira, que nas redes sociais manifestou solidariedade à família de Patrik. Na página do Juventude FA no Facebook, o clube informou a morte e homenageou o atleta inda nas primeiras horas de sábado. Confira o que diz a nota:

"É com muito pesar, dor e tristeza no coração que informamos o falecimento de nosso jogador, amigo e irmão Patrik Leite.Uma das pessoas mais amáveis e doces que já conhecemos. Um lutador, guerreiro, que lutou muito pela vida nos últimos dois meses.

Estamos abalados, desolados, e não existem palavras que descrevam nossa dor e perda neste momento.O Juventude F.A. jamais será o mesmo sem você, Patrik. Te amamos, muito. Rogamos à Deus que o receba, e que console os que ficam.Vá em paz. Fizeste a diferença em nossas vidas. Até breve, irmão!"