Grupo do Juventude realiza último treinamento de 2016 e ganha folga até o dia 3 de janeiro

Pré-temporada 21/12/2016 | 13h47 Atualizada em

O grupo do Juventude treinou na manhã desta quarta-feira, no campo da Fras-Le, e ganhou folga para as festas de final de ano. A atividade também deve ter sido a última do goleiro Elias com os companheiros. Ele será emprestado para a Chapecoense.

A reapresentação do Ju está prevista para 3 de janeiro, quando as atividades terão maior ênfase em questões táticas. Até lá, caberá aos atletas manter o condicionamento físico. Uma série de trabalhos foi passada pelo preparador físico Rodrigo Squinalli.

Na retomada, o grupo também contará com reforços. Além dos meias Bruno Ribeiro e Bruninho, pelo menos dois jogadores contratados devem estar na reapresentação. As prioridades da direção seriam um lateral-direito e um centroavante. Por outro lado, é certo que o Juventude não irá contratar outro goleiro e apostará em Douglas Silva, Prezzi e Raul, todos oriundos da base.

Até aqui, treinam no Ju apenas dois reforços: o meia Hugo e o meia-atacante Murilo. Os dois ainda não foram apresentados oficialmente.