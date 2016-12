Equipe sub-20 do Juventude realiza último amistoso antes da estreia na Copa São Paulo de Futebol Júnior

Teste forte 30/12/2016 | 11h01 Atualizada em

Na reta final da preparação para a Copa São Paulo de Futebol Júnior, o time sub-20 do Juventude disputa nesta sexta-feira o último amistoso antes da estreia no torneio. Os adversários serão os garotos do Inter, às 16h, no campo da Randon. É mais uma oportunidade para ajustes e avaliações.

A equipe treinada por Giordano Demore viaja no dia 2 de janeiro para Itararé, que será a sede do grupo alviverde na competição. A estreia na Copinha ocorre no dia 4, contra o Londrina-PR. A chave 29 ainda tem Guaratinguetá-SP e Estanciano-SE. Os dois melhores avançam à segunda fase.

Demore foi auxiliar na conquista do Estadual sub-20, no início do ano, e assumiu o comando do time com a efetivação de Paulo César Parente na equipe profissional. Por conhecer bem o grupo de atletas e ver qualidade na equipe que tem em mãos, confia em um bom desempenho no torneio.

Foto: Marcelo Casagrande / Agencia RBS

– Sinceramente, esperava muito a oportunidade após a troca da comissão técnica. Agradeço muito à diretoria pela continuidade e por termos a oportunidade de dar essa sequência com o grupo. É uma equipe muito qualificada, com peças como o Raul (goleiro) e o Caprini (atacante), que trazem essa bagagem do profissional. É uma grande chance para todos – destaca Demore.

O teste desta sexta será o quarto da preparação, que iniciou com PC Parente. Antes, o Ju sofreu duas derrotas por 4 a 1 para o Grêmio e venceu o Aimoré por 2 a 1. Na atividade de hoje, o meia Miguel Perin e o atacante Caprini devem ser preservados. A equipe titular terá Raul; Vacaria, Kevin, Caio e Fernando; Thiago, David Lucas, Maicon, Léo Galópolis e Ribeiro; Miguel Moraes.

– Vejo uma safra de jogadores que tem qualidade e pode mostrar seu valor. A base desse time, dos garotos de 1997, foi campeão do Efipan e de outros torneios importantes. A visibilidade do campeonato é imensa, sabemos da importância de passarmos para a segunda fase e vamos nos preparar ao máximo para conseguir nossos objetivos – projeta o treinador.