Caxias empata com o time do Sindicato dos Atletas no primeiro jogo-treino da pré-temporada

Preparação 21/12/2016 | 19h07 Atualizada em

Sem as melhores condições físicas e sem ritmo de jogo, o Caxias teve muitas dificuldades contra o time do Sindicato dos Atletas Profissionais do Rio Grande do Sul na tarde desta quarta-feira, no campo da Marcopolo, e empatou em 0 a 0 no primeiro teste da pré-temporada.



Nos primeiros 45 minutos, Winck escalou Marcelo Pitol; Thiago Machado, Geninho, Jean e Márcio Goiano; Baiano e Elyeser; Diego Miranda, Marlon e Reginaldo; Nicolas. A equipe atuou com variação de esquemas, do 4-2-3-1 para o 4-3-3 e vice-versa. Nicolas e Reginaldo se alternaram como a peça mais adiantada do ataque. Foram duas chances claras de gol: uma com Reginaldo e outra com Elyeser, mas o goleiro defendeu os dois chutes.



No segundo tempo, o Caxias atuou com uma formação totalmente diferente, dando a oportunidade de todos jogarem. A equipe teve Lúcio; Gian, Edson Borges, Laércio e Juliano Tatto; Marabá e David; Tinga, Júlio César e Reis; Edson. O panorama foi o mesmo: poucas chances de gol.



No time do Sindicato, treinado pelo técnico Miltinho, destaque para o zagueiro Cleiton (35 anos), ex-Coritiba, Ceará e São Caetano, o volante Faísca (30 anos), ex-Cruzeiro-PoA, Passo Fundo e Aimoré, e o meia Thiago Corrêa (34 anos), ex-Caxias (2010), Inter-SM e Aimoré.