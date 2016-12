Caxias do Sul Basquete sucumbe no terceiro quarto e volta a ser derrotado pelo Flamengo no NBB 9

E teve apagão... 27/12/2016 | 21h16 Atualizada em

Com uma atuação abaixo da crítica no terceiro período, o Caxias do Sul Basquete/Banrisul voltou a ser atropelado pelo Flamengo, na noite desta terça-feira, pelo NBB 9. No Rio de Janeiro, os donos da casa aproveitamento o péssimo desempenho dos comandados de Rodrigo Barbosa e venceram por 94 a 60, no Ginásio do Tijuca Tênis Clube. No duelo em Caxias do Sul, a vitória havia sido por 104 a 80.

Foi a décima segunda derrota do time caxiense em 13 jogos na competição. Com isso, a equipe ocupa a lanterna por aproveitamento e precisará fazer uma boa campanha nos 15 confrontos de 2017 para evitar o rebaixamento. O primeiro compromisso do próximo ano será no dia 7 de janeiro, sábado, às 17h, contra o Vasco, em Caxias do Sul.

No primeiro quarto, o início irregular e com baixo aproveitamento ofensivo prejudicou a equipe caxiense, que viu o Flamengo abrir 11. Após um pedido de tempo de Rodrigo Barbosa, o time conseguiu reagir no finalzinho e reduziu a vantagem para apenas quatro pontos. Com duas cestas de três, Marcelinho foi o destaque flamenguista na vitória por 18 a 14.

Na segunda parcial, a intensidade de Carioca e o bom desempenho de Diego mantiveram o Caxias sempre próximo no placar nos cinco primeiros minutos. Porém, depois de um lindo chute de longa distância de Marcelinho e uma falta técnica em Rodrigo Barbosa, o Flamengo voltou a abrir. Com JP Batista inspirado e decidindo praticamente todos ataques, a equipe carioca foi para o vestiário vencendo por 43 a 32.

Outra vez, o terceiro período foi decisivo para o Caxias. Negativamente. Cometendo uma série de erros no ataque e sem achar o Flamengo na defesa, o time viu a diferença aumentar naturalmente para mais de 20 pontos. A ineficiência nos rebotes e o aproveitamento pífio no ataque (marcou apenas cinco pontos), fez o time caxiense sucumbir em quadra. Sem dificuldades e aproveitando a liberdade nos contra-ataques, o Flamengo fechou o quarto com 39 de vantagem: 76 a 37.

Com o duelo definido, o último período foi protocolar. Com reservas em quadra, o Flamengo apenas administrou a partida e manteve a diferença. Mesmo com um melhor aproveitamento, o Caxias não tinha mais o que fazer.