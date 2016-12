Caxias do Sul Basquete perde para a Liga Sorocabana no NBB 9 e segue na luta para não cair 

Em Sorocaba 22/12/2016 | 22h10 Atualizada em

Pelos dois primeiros períodos de partida em Sorocaba, no interior paulista, na noite desta quinta-feira, era fácil prever mais uma derrota do Caxias do Sul Basquete/Banrisul no NBB 9. Porém, a equipe se superou na segunda metade do confronto, tirou uma diferença que parecia impossível e chegou a dar esperança. Mas a reação foi em vão e o time acabou derrotado por 83 a 70. Agora, são 11 derrotas em 12 jogos.



Jogando na casa do adversário, o Caxias não conseguiu impor seu ritmo nos dois primeiros quartos. Na primeira parcial, levou 28 a 20. Na segunda, 22 a 14. Sempre atrás no placar, foi para o intervalo com uma desvantagem de 16 pontos. Sabia que só uma reação impressionante poderia salvar a noite. E ela poderia ter vindo.



Com o pivô Marcão bem na defesa e no ataque e Vinícius pontuando, o Caxias do Sul Basquete reagiu. O armador foi o cestinha do time caxiense, com 16 pontos. No terceiro quarto, o time do técnico Rodrigo Barbosa venceu por 24 a 12, o que deu moral para o quarto e decisivo período.



A Liga Sorocabana demorou para se reencontrar em quadra, mas ainda deu tempo de manter a vitória. Fez 21 a 12 no último quarto e fechou o placar em 83 a 70. O cestinha da partida foi Cafferata, com 18 pontos. Na semana que vem, o Caxias pega o Flamengo no Rio. A luta contra o rebaixamento começa a se tornar cada vez mais difícil.