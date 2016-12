Caxias busca uma vitória no seu último teste de 2016

Preparação 28/12/2016 | 07h02 Atualizada em

Um jogo-treino não vale três pontos. Não conta sequer para as estatísticas oficiais do clube. Mas vencer esses jogos são importantes para os jogadores. E os atletas do Caxias querem um resultado diferente no segundo teste da pré-temporada, nesta quarta, às 17h, contra o time do Sindicato dos Atletas do RS, na sede da Marcopolo. Afinal, o empate da semana passada não agradou ninguém.

— Mesmo que estivéssemos com a perna pesada, jogando no Caxias sempre temos que pensar na vitória. Ficamos chateados com o empate. Precisamos vencer agora para sair de folga com a cabeça leve. Depois é foco total no Novo Hamburgo, o primeiro compromisso do Gauchão — avalia o zagueiro Jean.

O técnico Luiz Carlos Winck fará mudanças nas equipes que atuarão em cada tempo. O centroavante Gilmar e o atacante Wellington Melo estão em bom nível físico e serão observados.

O Caxias jogará o primeiro tempo com Marcelo Pitol; Thiago Machado, Jean, Edson Borges e Márcio Goiano; Marabá, Marlon e Diego Miranda; Reis, Gilmar e Reginaldo. Na etapa final, entram Lúcio; Gian, Geninho, Laércio e Juliano Tatto; Baiano, Elyeser e Tinga; Júlio César, Nicolas e Wellington.

— A ideia é fazer uma equipe mais leve na frente. Vou trocar um volante por um meia e ficarei com a equipe mais ofensiva. Eu posso observar isso agora, porque durante o campeonato é preciso um certo cuidado para mexer no time — afirma o treinador.



Após o jogo-treino, os atletas serão liberados para as festas de fim de ano. A reapresentação está marcada para o dia 2 de janeiro.