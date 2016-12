Caxias Basquete encara a Liga Sorocabana em duelo importante na briga pelas últimas posições do NBB

Jogo decisivo 22/12/2016 | 13h22 Atualizada em

O Caxias do Sul Basquete/ Banrisul tem outra ¿final¿ contra a degola para a Liga Ouro na noite desta quinta-feira. A equipe encara a Liga Sorocabana, às 20h, no Ginásio Gualberto Moreira, em Sorocaba (SP). Como o adversário também está com uma campanha ruim e próximo da zona de rebaixamento da competição, a partida pode ser decisiva para os dois lados.

– Na verdade, todos os jogos são decisivos. Até pelo nosso início muito ruim. Por isso, toda partida tem esse caráter. Ainda temos bastante coisa pela frente, mas temos que correr atrás do prejuízo – destaca o técnico Rodrigo Barbosa.

A partida desta quinta também envolve extremos. A Liga Sorocabana vem confiante após vencer o Vasco por 74 a 70, terça-feira. Já o Caxias Basquete, no mesmo dia, sofreu uma derrota inapelável para o Paulistano por 82 a 49. Mais um jogo em que o time sofreu um apagão no segundo quarto, o que foi decisivo para o resultado.

– Foi um segundo quarto abaixo da média e que a equipe não conseguiu recuperar no segundo tempo. O primeiro quarto foi equilibrado, mas no segundo fizemos apenas oito pontos. Depois não conseguimos mais nos encontrar na partida – relata Barbosa.

Mesmo que o Caxias venha de derrota, o estado anímico dos atletas deve mudar. Justamente em razão de a Liga Sorocabana ser rival direto contra a degola.

– Temos consciência de quem são os nossos adversários diretos. E esses jogos são diferentes. Assim como foi contra Macaé, Minas, Franca e será contra a Liga Sorocabana. Esses são adversários que ainda não cresceram na competição e com os quais podemos brigar diretamente – acredita o treinador.

Uma vitória seria fundamental para o Caxias ganhar fôlego na competição. Até porque na próxima semana o time fecha o ano contra o Flamengo, no Rio.