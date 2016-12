Pela segunda vitória 22/12/2016 | 19h55 Atualizada em

Com uma vitória em 11 confrontos no NBB 9, o Caxias do Sul Basquete/Banrisul tem outro duelo importante pela competição. O jogo desta noite contra a Liga Sorocabana é confronto direto para tentar escapar das últimas colocações.



A partida tem transmissão ao vivo pelo site e pelo facebook da LNB. Acompanhe clicando na imagem abaixo: