Alexandro Pozzer é convocado para o Mundial de handebol da França

Seleção Brasileira 23/12/2016 | 14h04 Atualizada em

Tchê fez parte da seleção olímpica nos Jogos do Rio

Tchê fez parte da seleção olímpica nos Jogos do Rio Foto: JAVIER SORIANO / AFP

O pivô caxiense Alexandro Pozzer, o Tchê, foi convocado pelo técnico Washington Nunes para Seleção Brasileira de handebol masculino que disputará o Campeonato Mundial, na França, a partir do dia 11 de janeiro.

O Brasil estará no grupo A, ao lado de França, atual campeã e vice nos Jogos do Rio, Noruega, Rússia, Japão e Polônia. A estreia é no dia 11, justamente contra os donos da casa. Os quatro melhores de cada grupo avançam às oitavas. O objetivo brasileiro é chegar às quartas de final.

A Seleção já fez parte da preparação em São Bernardo do Campo-SP, mas o grupo só estará completo a partir do dia 2 de janeiro, quando a equipe participará de um torneio amistoso na Suíça, com a seleção da casa, Romênia e Eslováquia.

Confira os convocados:

Goleiros — César Augusto de Almeida 'Bombom' (OIF Arendal-Noruega) e Maik Santos (AL-Rayyan-Qatar).

Armadores — Gabriel Ceretta Jung (FC Barcelona-Espanha), Haniel Lângaro (BM Naturhouse La Rioja-Espanha), José Guilherme de Toledo (Orlen Wisla Plock-Hungria), Oswaldo Maestro Guimarães (Anaitasuna-Espanha), Thiago Alves Ponciano (BM Ciudad Encantada-Espanha) e Thiagus Petrus Gonçalves dos Santos (Mol-Pick Szeged-Hungria).

Centrais — Henrique Teixeira (CB Huesca-Espanha) e João Pedro Francisco da Silva (Chambery Savoie Handball-França).

Pontas — Claryston David Cordeiro Novais (Taubaté/FAB/Unitau-SP), Fábio Chiuffa (KIF Kolding Kobenhav-Dinamarca), Guilherme Torriani (Taubaté/FAB/Unitau-SP) e Lucas Cândido (BM Guadalajara-Espanha).

Pivôs — Alexandro Pozzer (Fertiberia Puerto Sagunto-Espanha) e Rogério Moraes (WC Vardar-Macedônia).