3por4: Transmissão da final mundial do League of Legends ocorre neste sábado, em Bento Gonçalves

LOL 01/11/2017 | 09h34

Neste sábado, Bento Gonçalves é o destino certo para os fãs do game mais bombado dos últimos tempos. É que por lá vai rolar a transmissão da final mundial do League of Legends (ou LOL, para os mais íntimos), um fenômeno dos jogos online que conta com mais de 100 milhões de jogadores mensais pelo mundo. O mundial é realizado desde 2011, com equipes profissionais selecionadas. A final será disputada na China, mas os fãs da Serra poderão acompanhar tudo de “pertinho” pela telona do Movie Arte Cinema do Shopping L’America. A transmissão está marcada para começar às 5h (da manhã mesmo!) de sábado.

A organização do Cinelol, como a iniciativa foi batizada, é de Guilherme da Rocha e Janaína Piazzetta. Ingressos antecipados estão à venda no Movie Arte por R$ 15. Na hora, R$ 20. Veja mais informações em https://goo.gl/8YNZuj.