Conhecer o Villa Romana, loteamento residencial em Flores da Cunha, em um voo de balão é o que propõe a Olimóveis Urbanismo neste sábado.

Será uma das ações do Plantão de Vendas, a ser instalado no empreendimento no final de semana para lançar comercialmente a fase 2 do projeto.

O Villa Romana desponta como um novo bairro em Flores da Cunha, com mais de 500 terrenos distribuídos em 52 hectares. Os lotes de 300 a 1,3 mil metros quadrados custam a partir de R$ 88 mil.