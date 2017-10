Um ano após Petrobras adotar nova política, litro da gasolina em Caxias está R$ 0,12 mais caro

Preço dos combustíveis 15/10/2017 | 14h02 Atualizada em

A política adotada pela Petrobras de revisar os preços dos combustíveis constantemente completa um ano neste domingo. E o preço nos postos de Caxias do Sul aumentou, em média, R$ 0,12 no período. Quando a nova política foi adotada, em outubro do ano passado, o preço médio da gasolina no município era de R$ 3,94. Atualmente, de acordo com a última pesquisa da Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustível (ANP), a gasolina custa R$ 4,06. Esse é o terceiro valor mais alto registrado desde a adoção da nova regra. O pico foi no início de setembro, quando o combustível chegou a custar R$ 4,11.

Apesar de superar a barreira dos R$ 4, atualmente, o preço chegou a seguir uma tendência de queda até o fim de julho, quando atingiu a marca mínima de R$ 3,63. Imediatamente após, porém, o governo federal anunciou o aumento de PIS/Cofins sobre os combustíveis, o que fez o preço disparar. Após a alta do imposto, a Petrobras também tem reajustado pra cima o preço da gasolina.

Neste sábado, por exemplo, entrou em vigor um aumento de 0,8% nas refinarias. Desde junho, a revisão ocorre quase diariamente. Antes, os cálculos ocorriam uma vez por mês, mas a Petrobras disse, na época, que as adequações não conseguiam acompanhar o comportamento do mercado.