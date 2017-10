Transrio inaugura novas instalações de concessionária em Caxias

Caixa-Forte 25/10/2017 | 06h30 Atualizada em

A loja caxiense trabalha com a venda de veículos novos e usados, além de manutenção preventiva e corretiva de caminhões, ônibus e micro-ônibus Foto: Vagner Abreu / divulgação

O mercado automotivo pesado mostra força na Serra. Para dar conta de atender 47 municípios da Região do Nordeste, a filial da Transrio em Caxias apresenta nesta semana, em coquetel para convidados, suas novas instalações, agora em área construída de 4 mil m² sobre terreno de 20 mil m², na RSC-453 (Rota do Sol), Km 72, nº 39.916.



A unidade, em tamanho quase duplicado, chega configurada ao novo conceito da rede de concessionárias das marcas MAN/Volkswagen Caminhões e Ônibus.



Os convidados serão recepcionados pelo gerente da operação local, Fabiano Reis, e por Fernando Antonio Simões, presidente da JSL SA, controladora da marca Transrio, com matriz na capital fluminense e filiais em 14 municípios no Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Tocantins e Sergipe.



Em território gaúcho, além de Caxias do Sul, a rede gerencia concessionárias em Eldorado do Sul, Pelotas e São Leopoldo. A loja caxiense trabalha com a venda de veículos novos e usados, além de manutenção preventiva e corretiva de caminhões, ônibus e micro-ônibus.