Supermercados de Caxias e região abrem neste feriado

Chegou ao fim o impasse sobre o rejuste do dissídio dos empregados do comércio. Com o acordo firmado ontem, os supermercados de Caxias do Sul, Flores da Cunha, Nova Pádua e São Marcos abrem no feriado desta quinta-feira. Foram necessárias três rodadas de negociação, iniciadas em julho, uma audiência de conciliação no Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, em Porto Alegre, na terça-feira, e diversos contatos telefônicos entre o Sindicato dos Empregados no Comércio de Caxias do Sul ( Sindicomerciários) ee o Sindicato do Comércio Varejista de Gêneros Alimentícios de Caxias do Sul ( Sindigêneros), para que o fechamento do acordo coletivo 2017/2018 ocorresse nesta quarta-feira. O reajuste ficou em 3%, retroativo a data-base (1º de julho). O aumento é maior que o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) do período que foi de 2.56%. Os pisos ficaram em R$ 1.235 para os normativos e R$ 995 para empacotador, carrinheiro e menor aprendiz.

O presidente do Sindicomerciários, Silvio Frasson, acredita que as negociações chegaram ao limite para as entidades.

— A negociação este ano foi complicada. Tivemos muita dificuldade em conseguir chegar ao índice maior que a inflação. Os patrões estavam irredutíveis. Quando conseguimos alcançar 3%, não avançávamos nos pisos. Chegamos ao nosso limite para negociar e percebemos que o patronal também. Mas, conseguimos conquistar o aumento real que tanto defendemos —avalia o presidente.

Os domingos ficaram acertados entre R$ 50 e R$ 60 (dependendo do salário base). Sobre os feriados, os mercados não poderão utilizar a mão-de-obra do empregado no Natal, Ano Novo e 1º de Maio. Para os demais feriados, o prêmio ficará entre R$ 80 e R$ 113 .