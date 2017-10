Spa do Vinho será revitalizado, num investimento de R$ 5 milhões

Caixa-Forte 17/10/2017 | 14h05 Atualizada em

Os serviços do hotel permanecerão ativos e sem qualquer prejuízo aos hóspedes ao longo de um ano de obras, já que as áreas serão gradualmente isoladas

Os serviços do hotel permanecerão ativos e sem qualquer prejuízo aos hóspedes ao longo de um ano de obras, já que as áreas serão gradualmente isoladas Foto: Mell Helade / divulgação

Um dos cartões-postais do Vale dos Vinhedos, o Spa do Vinho Autograph Collection Hotel completa uma década anunciando ampla revitalização a partir deste mês. Serão investidos R$ 5 milhões para a reforma e a reconceituação do hotel inserido dentro de um condomínio vitivinícola.

A intenção é comemorar o próximo aniversário, em setembro de 2018, em um empreendimento inteiramente remodelado, adianta Deborah Villas- Bôas Dadalt, sócia- presidente da Harvest e diretora do Spa do Vinho.

Os serviços do hotel permanecerão ativos e sem qualquer prejuízo aos hóspedes ao longo de um ano de obras, já que as áreas serão gradualmente isoladas. A arquitetura levará em conta a fidelidade à cultura italiana da região e ao universo do vinho. Em média, empreendimentos hoteleiros de bandeiras internacionais são renovados a cada sete anos.

– Graças a uma excelente manutenção, constantes trabalhos de conservação e a qualidade dos equipamentos empregados, o Spa do Vinho alcançou um prazo de vitalidade operacional muito superior aos hotéis em geral – comenta o sócio- diretor Aldemir Dadalt.

A revitalização do Spa do Vinho será concretizada com a parceria de empresas sócias- investidoras, entre elas, SCA, Meber, CBP e Topema. Fornecedoras como Tramontina, Döeler, Teg Portas, Schipper, Pavanny e B- Contract também integrarão o projeto.