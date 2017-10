Sine Caxias oferece 60 vagas de emprego nesta sexta-feira

Trabalho 26/10/2017 | 15h35 Atualizada em

A quarta edição do Empregar RS, que acontece nesta sexta-feira em 73 agências do FGTAS/Sine do Estado, também será realizada em Caxias do Sul. A feira de empregos acontece no Sine Caxias. Até às 15h30min de quinta-feira, 51 vagas já estavam cadastradas para serem preenchidas.

A previsão do coordenador do Sine, Max Motta, que pelos menos 500 pessoas passem pelo local nesta sexta-feira. Serão distribuídas entre 250 e 300 vagas. A abertura está prevista para as 8h, mas o coordenador do Sine não descarta a possibilidade de abrir mais cedo, como aconteceu na feira realizada no primeiro semestre.

Ele destaca, no entanto, que as fichas podem acabar antes da abertura do evento. A distribuição será por ordem de chegada.

O EmpregarRS é realizado duas vezes por ano.





Vagas oferecidas até às 15h30min

Alinhador de pneus

Almoxarife

Atendente de balconista (2)

Auxiliar de contabilidade

Auxiliar de limpeza (2)

Auxiliar de produção (2)

Auxiliar técnico

Aulixiar técnico

Auxiliar técnico

Bombeiro civil (5)

Borracheiro

Chefe de cozinha

Consultor de vendas

Eletricista

Eletrotécnico

Frentista

Garçom

Instalador de aparelhos telefônicos

Mecânico de equipamentos industriais

Mecânico industrial

Operador de caixa

Operador de extrusora de borracha e plástico (3)

Operador de máquinas

Operador de vendas (lojas) (3)

Operador eletroeletrônico

Pedreiro (2)

Pintor de automóveis

Projetista de móveis

Recepcionista atendente

Servente de obras (5)

Técnico em manutenção de equipamentos informática