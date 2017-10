Restaurante de parrilla abre em Nova Petrópolis

Caixa-Forte 10/10/2017 | 09h00 Atualizada em

Na Osteria Di Valli, a parrilla é preparada com maestria em frente aos clientes pelo chef e proprietário Enio Valli, que aprimorou as técnicas dos assados na brasa ao trabalhar em um dos restaurantes do famoso chef argentino Francis Mallmann, em Mendoza.

O restaurante acaba de abrir as portas no centro de Nova Petrópolis, num investimento de R$ 300 mil, com a geração de seis empregos.

Além da influência uruguaia e argentina, a casa também aposta na descendência italiana do dono, ao reforçar o cardápio com massas artesanais e, durante as noites, também pizzas com massa de fermentação natural, no forno a lenha.

Com capacidade para 60 clientes, a Osteria Di Valli fica na Rua Quinze de Novembro, 1.860, 2º andar.