Receita líquida da Randon, de Caxias, cresce 44,7% em setembro

Caixa-Forte 20/10/2017 | 20h55 Atualizada em

No acumulado do ano, o grupo totalizou R$ 3 bilhões em receita bruta total, impulso de 6,4% sobre igual período de 2016 Foto: Roni Rigon / Agencia RBS

A percepção de que a economia está sendo retomada, a despeito do cenário político, ganha respaldo em números. E números empolgantes: a caxiense Randon SA Implementos e Participações anunciou nesta sexta-feira que a sua receita líquida consolidada alcançou em setembro R$ 253,6 milhões, acelerada de impressionantes 44,7% em relação ao mesmo período do ano passado, quando o setor amargava uma de suas piores crises.

Já nos nove primeiros meses de 2017, a receita líquida da fabricante de implementos rodoviários totalizou R$ 2,1 bilhões, 4,1% maior do que de janeiro a setembro do ano passado. Nesse comparativo, o crescimento foi mais cauteloso, uma vez que os sinais de recuperação da economia se intensificaram nos últimos meses.

No comunicado, assinado por Geraldo Santa Catharina, diretor de Relações com Investidores, a Randon também informa que a receita bruta total (com impostos) atingiu em setembro R$ 363,9 milhões, avanço de 45,6% sobre setembro de 2016. No acumulado do ano, nesse indicador, o grupo totalizou R$ 3 bilhões, impulso de 6,4% sobre igual período de 2016.