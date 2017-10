Randon, de Caxias, anuncia retomada da fábrica em Araraquara, São Paulo 

Caixa-Forte 17/10/2017 | 06h13 Atualizada em

A crise econômica pode ter deixado as empresas da Serra com o pé no freio, mas a sinalização de recuperação cautelosa da economia garante investimentos em inovações dos processos industriais, no desenvolvimento de produtos e na expansão das unidades fabris.

O grupo caxiense Randon participa da Fenatran, feira de transportes em São Paulo, com boas notícias ao mercado automotivo pesado.

A empresa anuncia para o primeiro semestre de 2018 a retomada da operação na fábrica de Araraquara (SP), onde fabricará vagões e semirreboques canavieiros, num investimento total superior a R$ 100 milhões.

Outra novidade, com inauguração no próximo mês, é a duplicação das instalações da Fras-le em Pinghu, na China, permitindo aumentar a produção em 2,5 vezes.

Ao aproveitar a vitrine da Fenatran, até sexta-feira, para lançar 21 produtos, David Randon, presidente das Empresas Randon, afirmou que, mais do que uma crise econômica, o Brasil vive uma crise de confiança. No horizonte, aguarda sinalizações efetivas sobre a Reforma da Previdência e a entrada em vigor da Reforma Trabalhista para garantir um ambiente favorável aos investimentos.