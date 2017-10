Projeto escolar possibilita que famílias economizem cerca de 10% na conta de luz, em Caxias

Consumo de energia 06/10/2017 | 11h03 Atualizada em

Do mês de abril para cá, a conta de energia elétrica na casa dos Pagliarin ficou cerca de R$ 20 mais barata.

— Essa economia foi culpa dos guris (os filhos), que começaram a demorar menos no banho. Eu e meu marido sempre cuidamos — brinca a confeiteira Marinês Maltauro Pagliarin, 50 anos.

Marinês vive em uma propriedade rural na localidade de São Marcos da Linha Feijó, no interior de Caxias do Sul, com o esposo José e os filhos Karine e Fernando, que garante: não foi só com a redução no tempo de chuveiro que ajudou a economizar nas contas de casa.

— Eu falei para a minha família que os aparelhos eletrônicos, quando estão desligados e ficam na tomada, também gastam energia. Além disso, durante o dia dá pra deixar as luzes desligadas e aproveitar o sol — explica.

Fernando, 16, estuda na Escola Estadual São Caetano e é um dos 1.169 alunos das redes privada e estadual de Caxias que integram o Projeto Aprendiz Energético, promovido pela Rio Grande Energia (RGE). De abril até novembro, os estudantes participam do curso profissionalizante de Eficiência Energética.

Segundo coordenador de Eficiência Energética da RGE, Odair Deters, a ideia é passar orientações sobre o consumo consciente de energia e água para estudantes do 2º ano do Ensino Médio.

— As atividades foram divididas em três etapas, a primeira com aulas presenciais e à distância. Num segundo momento, eles tiveram que montar um projeto com um plano de economia de recursos para a casa deles e a escola. Agora estamos entrando na terceira etapa, tentando preparar eles para o mercado de trabalho — explica.

Após cada etapa, os estudantes recebem uma pontuação. Ao fim do projeto, os três melhores colocados serão premiados.

Para o jovem Fernando, porém, o aprendizado foi um incentivo:

— Foi bem interessante aprender como economizar energia mantendo o mesmo conforto e aprender a calcular os custos da conta de luz. E temos que cuidar da água também, porque a matriz energética do nosso país é a hidrelétrica — ressalta o jovem, que quer seguir na carreira de Engenharia Elétrica.

— Eu já imaginava, desde pequeno ele sempre tinha mania de procurar as tomadas, colocar algo nelas. Com seis anos, sozinho, simplesmente pegou um ventilador que estava com a tomada estragada e consertou — relata a mãe, orgulhosa.

Economia de R$ 120 mil

Durante o Projeto Aprendiz Energético, equipes da RGE visitaram as residências dos alunos participantes para constatar quanta energia as famílias conseguiram economizar. Conforme, Odair Deters, coordenador de Eficiência Energética da empresa, a meta do projeto é reduzir em o consumo em aproximadamente 10%.

— Numa avaliação parcial, até meados de setembro, vimos que está mais ou menos dentro do objetivo. Mas há alguns alunos conseguiram economia considerável, em até 20% ou 30% — comemora.

Odair calcula que, considerando o consumo médio de energia das residências da cidade, uma redução de 10% na conta de luz represente cerca de R$ 10 por mês para cada família

— Multiplicando pelas 1,1 mil participantes, teríamos R$ 10 mil de economia por mês. Isso são R$ 120 mil por ano — destaca.

Ele avisa que qualquer família pode chegar a essa economia sem dificuldades.

— Nesse momento, trabalhamos só com a mudança de alguns hábitos, sem a substituição de eletrodomésticos, por exemplo, por outros que consomem menos. Isso poderia gerar uma economia maior ainda.

Foco agora é o mercado de trabalho

A iniciativa da RGE segue até novembro. A terceira fase do projeto busca, de acordo com Deters, encaminhar os alunos participantes para o mercado de trabalho.

— É a primeira vez que realizamos o projeto com alunos do Ensino Médio. Logo ali na frente, eles já entrarão no mercado de trabalho, e um profissional com essa consciência da eficiência energética tem um diferencial — aponta.

Os alunos visitarão empresas e terão que retornar com ideias para economizar energia e água nos locais. Paralelamente, eles serão capacitados para a confecção de currículos e da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), para que possam concorrer a vagas nas instituições parceiras do projeto.

— Eles vão passar por um processo seletivo próprio, mas a ideia é que muitos sejam contratados como aprendizes ou estagiários — explica Deters.

Os recursos para o Projeto Aprendiz Energético vêm da própria RGE. A empresa é obrigada, contratualmente, a investir um percentual do faturamento em programas de eficiência energética. Para a iniciativa, foram dispendidos cerca de R$ 2,5 milhões, ou R$ 2,3 mil por aluno participante.

DICAS PARA ECONOMIZAR

:: Os equipamentos eletrônicos desligados que ficam na tomada continuam gastando energia, no chamado modo "stand-by". Às vezes, somente retirando esses aparelhos da tomada, é possível reduzir a conta em 10%.

:: O chuveiro elétrico costuma ser o maior vilão da conta de energia. Tente reduzir o banho para no máximo 10 minutos.

:: As lâmpadas de LED, apesar de mais caras que modelos mais antigos, têm consumo de energia inferior às fluorescentes, o que gera economia no longo prazo.

:: Na compra de eletrodomésticos, busque por produtos com a classificação "A" do Inmetro. O consumo desses equipamentos tem menos peso na conta de luz.