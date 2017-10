Oportunidades desta semana em Caxias para ficar informado  /

PRATELEIRA 15/10/2017 | 14h43 Atualizada em

Internet industrial

A Amcham promove em Caxias na próxima terça-feira um evento gratuito sobre internet industrial e suas aplicações, Indústria 4.0, e o futuro dessas relações para as empresas. O palestrante será o fundador e CEO da Pollux Automation, José Rizzo, que vai discutir como as empresas podem se inserir nessa onda de transformação, trazendo exemplos práticos e factíveis de aplicação desses conceitos. O horário é das 14h às 16h, no auditório do bloco E, na UCS . Inscrições pelo site www.amcham.com.br

Encontro de negócios

Acontece dia 19 de outubro (quinta-feira) o Encontro de Negócios que reúne empresários de Micro e Pequenas Empresas (MPEs). O evento será às 8h, na sede da Associação das Empresas de Pequeno Porte da Região Nordeste do RS (Microempa), localizada na Rua Ângelo Lourenço Tesser, 1141, bairro De Lazzer, em Caxias do Sul. As inscrições são gratuitas e limitadas a um participante por empresa. Para participar, é preciso entrar em contato pelo telefone 3025.7532 ou acessar o site microempa.com.br. É importante que os empresários tenham em mãos cartões e materiais sobre produtos e serviços para compartilhar com os demais participantes.

Seminário biodiversidade dos Campos de Cima da Serra

A Universidade de Caxias do Sul (UCS) realiza, no dia 19 de outubro, o seminário Biodiversidade na Região dos Campos de Cima da Serra. O evento vai promover o debate sobre a à biodiversidade, ao zoneamento ambiental e à preservação ambiental da região dos Campos de Cima da Serra. Vai, ainda, integrar a comunidade religiosa, política e acadêmica para a proposição de uma alternativa para os embates atuais referentes às questões ambientais que preocupam essa região. As inscrições custam R$ 10 e podem ser feitas pelo site www.ucs.br, no link extensão/eventos. Informações pelo fone: 3218.2145 . No dia também será lançado o livro Potencialidade dos Campos de Cima da Serra e Políticas Públicas", de Adir Ubaldo Rech e Maria Carolina Gullo.

Simples Nacional para as vinícolas

O Ibravin promove no dia 19, o seminário sobre o Simples Nacional para o setor vitivinícola, em Bento Gonçalves. O encontro será no hotel Laghetto Viverone (Rua Carlos Flores, 301), das 8h15min às 12h30min. O objetivo é disseminar os conceitos e alterações da legislação do regime simplificado de tributação e esclarecer dúvidas sobre faturamento, enquadramento, substituição tributária e outros aspectos operacionais que podem impactar diretamente as indústrias vinícolas. O seminário é voltado para representantes de entidades, contadores e empresários. A entrada é gratuita e as inscrições devem ser feitas até a próxima segunda-feira pelo e-mail ibravin@ibravin.org.br ou pelo telefone (54) 3455.1800.

