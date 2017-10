Nutrire, de Garibaldi, completa 15 anos com 30% da produção exportada

Caixa-Forte 03/10/2017 | 14h45 Atualizada em

A Nutrire, fabricante de alimentos para cães e gatos, festeja os 15 anos de pegadas no mercado com números que confirmam o potencial do filão pet.

A empresa, com sede em Garibaldi e filial em Poços de Caldas (MG) – essa última inaugurada no ano passado –, conquistou nos últimos seis meses três novos destinos: Amazonas, Tocantins e Sergipe. Com isso, comercializa suas rações com as marcas Monello, Birbo, Bandit, Bancat, Comanche e Bolt em 12 Estados brasileiros.

Os mascotes estrangeiros também aprovaram o tempero da Nutrire, que exporta para 22 países o equivalente a 30% do volume. Em 2017, abocanhou quatro novos mercados internacionais (Guatemala, Índia, República Dominicana e Suriname).