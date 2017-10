Nova casa de festas de Caxias aposta em atrativos para filhos e pais

Caixa-Forte 08/10/2017 | 06h39 Atualizada em

Investimento do empresário Marciano Gobbi, a casa para festas infantis chega com a proposta de oferecer atrações que valorizem toda a família, em ambientes para crianças e adultos

Foto: Daniela Xu / divulgação

Resultado de dois anos de planejamento, a Happy Day Festas será inaugurada em evento para convidados na noite da próxima terça-feira, na Avenida Rubem Bento Alves, 2.845, em Caxias.

Enquanto os pequenos se divertem, os pais podem usufruir de um lounge com mesa de sinuca e televisão com videogame no estilo retrô. Uma réplica de Kombi foi adaptada para servir cardápio assinado pela chef Maria Rita Gonçalves.



A Happy Day Festa tem equipe de 20 profissionais e capacidade para receber 160 pessoas em 500 metros quadrados, distribuídos por dois andares.