A linha de facas gourmet da fabricante caxiense Riva ficou em primeiro lugar na categoria Utensílios, no 31º Prêmio Design Museu da Casa Brasileira, mais tradicional reconhecimento do segmento no país, promovido desde 1986.

A Coleção Cassino é assinada por Rubens Simões, diretor criativo da empresa, e integra a lista de lançamentos 2018.

Os produtos premiados ficarão expostos no Museu da Casa Brasileira, em São Paulo, a partir de 11 de novembro, quando abrirá a mostra do 31º Prêmio Design MCB.