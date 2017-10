Ivanir Gasparin será presidente da CIC de Caxias para a gestão 2018-2019

Caixa-Forte 23/10/2017 | 16h34 Atualizada em

Gasparin tem um histórico de atuação em entidades de classe, tendo sido por duas gestões presidente do Sindicato do Comércio Varejista (Sindilojas) de Caxias Foto: Roni Rigon / Agencia RBS

O novo presidente da Câmara de Indústria, Comércio e Serviços de Caxias será Ivanir Gasparin, proprietário da Samburá Casa de Caça e Pesca e atual vice-presidente de Comércio da casa.

O empresário encabeça chapa única inscrita para assumir a CIC por dois anos a partir de 1º de janeiro de 2018, na cadeira hoje ocupada por Nelson Sbabo. A eleição ocorrerá em 31 de outubro. Gasparin terá como braços-direitos três nomes de envergadura à frente da principal entidade de classe do interior gaúcho. Como vices-presidentes, assumirão Mauro Bellini (Indústria), da Marcopolo; Jaime Andreazza (Comércio), da rede de supermercados Andreazza; e Maristela Tomasi Chiappin (Serviços), da rede de ensino Caminho do Saber.

Gasparin tem um histórico de atuação em entidades de classe, tendo sido por duas gestões presidente do Sindicato do Comércio Varejista (Sindilojas) de Caxias. Nascido em Santa Lúcia do Piaí, no interior da cidade, é graduado em administração de empresas com especialização em Marketing.