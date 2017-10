Indústria, o primeiro setor a entrar em crise. E o primeiro a dar sinais de retomada

Caixa-Forte 07/10/2017 | 16h00 Atualizada em

A coluna abordou nesta semana que o setor de serviços de Caxias foi o último a entrar na crise. E será o último também a sair. É o filão com o desempenho pior em todos os comparativos até agosto de 2017.

No caso da indústria caxiense, o caminho é inverso. Foi o primeiro setor a dar sinais de retração, ainda no segundo semestre de 2014, e agora desponta com a melhor retomada no acumulado do ano.

Isso ocorre porque bens de capital, utilizados para renovação de parques fabris e para obras de infraestrutura, envolvem altos investimentos e são os primeiros a serem cortados quando os financiamentos escasseiam e a conjuntura desenha-se desfavorável.