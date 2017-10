Impasse continua no dissídio dos trabalhadores de mercados de Caxias 

Caixa-Forte 09/10/2017 | 20h35 Atualizada em

Não houve acordo, nesta segunda-feira, em mais uma rodada de negociação do dissídio envolvendo os trabalhadores de mercados de Caxias, Flores da Cunha, Nova Pádua e São Marcos.

O Sindicomerciários alega que a entidade patronal (Sindigêneros) não oferece reajuste para domingos e feriados trabalhados, assim como para o auxílio-creche. Também reclama de “aumento irrisório” para empacotadores, menores aprendizes e períodos de experiência.

Essa queda de braço culminou com a proibição de abertura dos estabelecimentos com mão de obra empregada no feriado de 20 de Setembro. Como será na quinta-feira?