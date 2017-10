Galeteria Alvorada, de Caxias, comemora 60 anos com  5 milhões de galetos já servidos

Caixa-Forte 09/10/2017 | 06h23 Atualizada em

Galeteria Alvorada conta com 24 funcionários, alguns deles com mais de 30 anos dedicados à casa

Galeteria Alvorada conta com 24 funcionários, alguns deles com mais de 30 anos dedicados à casa Foto: Fábio Azambuja / divulgação

Uma das mais tradicionais galeterias de Caxias do Sul, a Alvorada comemora neste mês 60 anos perpetuando o sabor típico italiano.

Nessas seis décadas, o restaurante serviu cerca de 5 milhões de galetos al primo canto nas mesas ou em viandas. Em 1971, o restaurante, pertencente a Otávio Peteffi e Guilherme Moz, foi comprado pela família Zanotto.

Os atuais sócios Adelar Zanotto e Orivaldo Zanotto precisaram adaptar-se à crise que afetou a economia caxiense nos últimos anos, mas estão confiantes na retomada e projetam crescimento de 20% nos negócios para 2018.

A Galeteria Alvorada conta com 24 funcionários, alguns deles com mais de 30 anos dedicados à casa. A intenção é investir em melhorias internas, mas não está nos planos vitaminar a marca com filiais.